В Пестречинском районе Татарстана на месяц закрыли кафе из-за антисанитарии
После проверки Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 30 суток закрыли кафе «Василек» в ЖК «Царево».
В семейном кафе зарегистрирован случай сальмонеллеза у посетителя, после чего в заведении провели эпидемиологическое расследование, сообщает Роспотребнадзор.
Специалисты выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Среди них:
- отсутствие условий для приготовления блюд;
- обработка сырья и готовой продукции на одних и тех же столах;
- нарушения требований к санитарно-техническому и санитарно-гигиеническому содержанию помещений, условиям хранения пищевой продукции;
- обнаружено 62,4 килограмма пищевой продукции без маркировки и сопроводительных документов.
На владельца кафе составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, а само кафе опечатали.
По решению суда деятельность заведения приостановлена сроком на 30 суток.
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