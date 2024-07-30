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В Пестречинском районе Татарстана на месяц закрыли кафе из-за антисанитарии

12:05, 30.07.2024
В Пестречинском районе Татарстана на месяц закрыли кафе из-за антисанитарии
Фото: Татьяна Демина

После проверки Управления Роспотребнадзора по Татарстану на 30 суток закрыли кафе «Василек» в ЖК «Царево».

В семейном кафе зарегистрирован случай сальмонеллеза у посетителя, после чего в заведении провели эпидемиологическое расследование, сообщает Роспотребнадзор.

Специалисты выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Среди них:

  • отсутствие условий для приготовления блюд;
  • обработка сырья и готовой продукции на одних и тех же столах;
  • нарушения требований к санитарно-техническому и санитарно-гигиеническому содержанию помещений, условиям хранения пищевой продукции;
  • обнаружено 62,4 килограмма пищевой продукции без маркировки и сопроводительных документов.
На ИП составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, кафе опечатано. предоставлено Управлением Роспотребнадзора по РТ

На владельца кафе составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, а само кафе опечатали.

По решению суда деятельность заведения приостановлена сроком на 30 суток.

Олег Исаков

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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