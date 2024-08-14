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Платежная система «Мир» начнет работу в Иране в течение полугода

19:53, 14.08.2024
Платежная система «Мир» начнет работу в Иране в течение полугода
Фото: Максим Платонов

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил ТАСС, что платежная система «Шетаб» будет работать на территории России. В свою очередь, российские ответственные лица пообещали, что в течение шести месяцев в Иране заработает и российская платежная система «Мир».

— Система «Шетаб» сейчас будет функционировать на территории России. Российские ответственные лица нам обещали, что в течение шести месяцев российская система «Мир» тоже заработает на территории Ирана, — отметил глава иранского диппредставительства.

Напомним, Россия предложила дружественным странам проводить расчеты на платформе БРИКС. Проект находится на стадии глубокой проработки.

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