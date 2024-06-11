Россия предложила дружественным странам проводить расчеты на платформе БРИКС

Фото: Максим Платонов

Россия предложила дружественным странам проводить расчеты на платформе БРИКС, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы Минфина Антона Силуанова. Проект находится на стадии глубокой проработки.

По словам руководителя ведомства, центральные банки будут выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), аналогичные токенам. Рассматривается несколько вариантов обеспечения ЦФА, в частности привязка их стоимости к национальным валютам стран. Участники расчетов смогут использовать эту инфраструктуру как альтернативу традиционным расчетам.

Представитель Минфина заявил, что стороны смогут рассчитываться между собой практически мгновенно, а издержки на проведение платежей будут минимальными. Импортеры и экспортеры смогут продолжить пользоваться классическими каналами взаиморасчетов. В настоящее время разрабатывается концепция проекта, возможные механизмы расчетов и списки участников.

В марте помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что БРИКС стремится к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна. Сейчас в рамках объединения стран рассматривается несколько проектов, включая увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, создание новой финансовой системы с аналогом SWIFT и формирование общего рынка ценных бумаг.

В конце прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани, будет сформирована группа по созданию альтернативной платежной системы. В нее войдут министры финансов и председатели центральных банков стран-участниц.

Разиль Самигуллин