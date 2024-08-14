Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Фото: Максим Платонов

Московская биржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке. Причины такого решения не были указаны.

— Торги на Фондовом рынке приостановлены с 16.18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, — сказано в сообщении.

Напомним, что последний раз торги на бирже приостанавливались 13 и 14 февраля этого года. Причиной стала аппаратная ошибка основного сервера.