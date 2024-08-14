Эксперт рассказал о возможных проблемах «Рубина» в случае продажи Даку

Фото: Динар Фатыхов

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Денис Маслов оценил выступление «Рубина» в нынешнем сезоне. Он уверен, что главный тренер казанцев Рашид Рахимов выжимает максимум из нынешнего состава команды.

— «Рубин» постоянно как-то меняется. Причем в текущих условиях Рахимову работать не очень просто. Он делает максимально качественную работу и выжимает из состава максимум, который есть, — сказал Маслов в интервью Metaratings.ru.

Эксперт отметил, что в сегодняшнем виде «Рубин» спокойно может претендовать на место в середине турнирной таблицы РПЛ. При этом Маслов считает опасной продажу лидера атаки казанцев Мирлинда Даку.

— Для меня «Рубин» — это середняк, который будет располагаться в середине таблицы. Конечно, если там не будет продаж. Если они сейчас продадут Даку, то будет тяжеловато, если его не смогут восполнить другим форвардом, — заявил Маслов.

Ранее появлялась информация об интересе к Даку со стороны зарубежных клубов. В частности, на нападающего «Рубина» претендует итальянский «Кальяри». В нынешнем сезоне албанский форвард успел сыграть в 4 матчах чемпионата РПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

«Рубин» после 4 сыгранных туров набрал 4 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Зульфат Шафигуллин