Отец нападающего «Рубина» рассказал об интересе к игроку со стороны итальянских клубов

Фото: Динар Фатыхов

Фехми Даку, отец нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку, рассказал о вариантах продолжения карьеры для своего сына. По словам Фехми, интерес к футболисту проявляют итальянские клубы «Дженоа» и «Кальяри». Однако пока что никаких конкретных предложений не поступало.

«Рубин» еще не принял решение относительно будущего игрока. Как отметил Фехми Даку в интервью Sport24, этот вопрос должен решаться совместно обеими сторонами. Ни сам игрок, ни клуб не могут принять одностороннее решение. Все станет ясно на следующей неделе.

Мирлинд Даку перешел в «Рубин» из хорватского клуба «Осиек» летом 2023 года за 1,2 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 3 млн евро. В четырех стартовых турах Российской премьер-лиги на счету Даку 3 гола и 2 голевые передачи.