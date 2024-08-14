В Марий Эл столкнулись шесть автомобилей: трое пострадали, один человек погиб

В результате ДТП, произошедшего в ночь на среду в Медведевском районе Марий Эл, погиб водитель одного из грузовых автомобилей, сообщает прокуратура республики.

Авария случилась на 10-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск. В столкновении участвовали шесть автомобилей: два автобуса, два грузовика и две легковые машины. Три человека получили травмы, один из них — несовершеннолетний.

По данным прокуратуры Марий Эл, водитель грузового автомобиля, нарушив дистанцию, совершил наезд на стоящий впереди автобус Киров — Соль-Илецк, после чего поочередно произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта» и «Ауди», рейсового автобуса Казань — Киров и КАМАЗа.



Кроме того, на трассе М-7 «Волга» в Мензелинском районе Татарстана произошло ДТП с двумя погибшими. На 1088-м километре дороги водитель автомобиля Ford Focus (40 лет) превысил безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Sitrak под управлением водителя 1986 года рождения.



Анастасия Фартыгина