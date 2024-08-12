В Мензелинском районе Татарстана легковушка столкнулась с грузовиком — погибли два человека

Фото: предоставлено МВД по РТ

Сегодня на трассе М-7 «Волга» в Мензелинском районе Татарстана произошло ДТП с двумя погибшими, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Около 15.36 на 1088-м километре дороги водитель автомобиля Ford Focus, 40 лет, превысил безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Sitrak под управлением водителя 1986 года рождения.



В результате аварии водитель Ford Focus и его пассажир погибли. Еще три пассажира этого автомобиля, включая двоих детей (семимесячного и пятнадцатилетнего), получили травмы.

Позавчера на 295-м км автодороги Казань — Оренбург также произошло ДТП. Водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, 1988 года рождения, следуя со стороны города Оренбурга, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Largus.