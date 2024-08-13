В Татарстане набирают популярность перевозки двухэтажными поездами

взято с сайта rzd.ru. Фото: взято с сайта rzd.ru

За первое полугодие 2024 года двухэтажные поезда федеральной пассажирской компании (ФПК) перевезли более 8,3 млн пассажиров, что на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Направление Москва—Казань стало одним из наиболее популярных. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

Повышенный спрос объясняется расширением маршрутной сети и увеличением количества двухэтажных вагонов. С начала года ФПК пополнила свой парк 76 новыми двухуровневыми моделями, доведя их общее число до 1001. До конца года планируется поставка еще 78 таких же вагонов.

Современные двухэтажные вагоны обустроены различными удобствами, включая кондиционеры, биотуалеты, сейфы и индивидуальные зарядные устройства для гаджетов.

В настоящее время 31 пара двухэтажных поездов курсирует по 22 маршрутам, среди которых наиболее популярными направлениями являются:

Москва — Воронеж,

Москва — Адлер,

Москва — Санкт-Петербург,

Санкт-Петербург — Адлер,

Москва — Казань,

Москва — Брянск.

Напомним, жители Татарстана стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам. Так, по сравнению с прошлым годом число поездок из республики в города «Золотого кольца» увеличилось на 20%, а «Серебряного ожерелья» — на 32%.



Дарья Пузикова