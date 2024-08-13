Нападающий Наиль Якупов, который в межсезонье мог подписать контракт с «Ак Барсом», перешел в «Куньлунь»

Фото: Динар Фатыхов

«Куньлунь» объявил о подписании соглашения на один год с нападающим Наилем Якуповым. В текущее межсезонье форвард мог перейти в казанский «Ак Барс».

В минувшем сезоне 30-летний игрок провел 31 матч за нижнекамский «Нефтехимик» и набрал 19 (8+11) очков. Оставшуюся часть чемпионата игрок пропустил из-за полученной травмы.

Всего за карьеру хоккеист провел 747 матчей, в которых набрал 468 (222+246) очков. Из них 350 игр в НХЛ и 288 встреч в КХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге Якупов выступал за нижнекамский «Нефтехимик», питерский СКА, хабаровский «Амур» и омский «Авангард».

В НХЛ он сыграл за «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш».

Олег Исаков