В Курской области продлили изменения схем движения поездов

Фото: Руслан Ишмухаметов

Для обеспечения безопасности в пути следования частично изменены маршруты некоторых поездов, следующих по территории Курской области, сообщили в РЖД.

Изменения коснутся поездов:

№360/359 Адлер — Калининград отправлением из Адлера с 13 по 18 августа;

№360/359 Калининград — Адлер отправлением из Калининграда с 13 по 19 августа;

№141/142 Курск — Москва отправлением из Курска с 14 по 20 августа;

№141/142 Москва — Курск отправлением из Москвы с 14 по 19 августа.

На указанных маршрутах исключаются станции для посадки и высадки пассажиров: Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля, Рышково, Конышевка, Соковнинка, Арбузово, Снижа, Остапово, Михайловский Рудник, Курбакинская, Кромы, Лужки-Орловские.

Пассажиры, ожидающие эти поезда, будут проинформированы об изменениях через смс-сообщения. Возврат билетов с отмененных станций в указанные даты осуществляется без дополнительных сборов и плат.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня провел оперативное совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах — Брянской, Белгородской и Курской областях.