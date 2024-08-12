Главный тренер «Ак Барса» подвел итоги контрольного матча с клубом «Куньлунь Ред Стар»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру своих подопечных в контрольном матче против команды «Куньлунь Ред Стар», пишет пресс-служба клуба.

По словам тренера, на игре присутствовал легендарный Зинэтула Билялетдинов, что вызвало у игроков только положительные эмоции.

Гатиятулин также отметил, что игра позволила подвести итог двухнедельной работы и оценить сочетания и связки игроков. Тренер добавил, что есть пища для размышлений и команда будет продолжать готовиться к сезону.

Кроме того, «Ак Барс» впервые за предсезонку сыграл в большинстве, но, по словам тренера, удалось провести только две тренировки по большинству из-за короткого периода подготовки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельно Гатиятулин остановился на отсутствии в составе Никиты Дыняка, который получил небольшое повреждение. Послезавтра Никита будет работать в общей группе.

Тренер также обратил внимание на то, что команда при счете 3:0 позволила сопернику отыграться. По его мнению, это связано с нехваткой концентрации в тех моментах, над которыми команда работает. Гатиятулин подчеркнул, что для исправления ошибок и существует предсезонка.

Напомним, «Ак Барс» обыграл «Куньлунь» в рамках второго матча предсезонки. В начале встречи, на 15-й минуте, «барсы» открыли счет — новичок команды Ник Петан отдал передачу на Дмитрия Яшкина, который отправил шайбу в пустые ворота соперника. Через 2 минуты Илья Сафонов забил гол, и счет стал 2:0 в пользу гостей.