«Ак Барс» опубликовал заявку команды на второй предсезонный матч с «Куньлунем»

Фото: Максим Платонов

Казанский «Ак Барс» опубликовал список игроков, которые отправились на второй матч предсезонной подготовки.

На выезд с командой после матча с «Нефтяником» не поехали четверо защитников: Всеволод Альметкин, Никита Евсеев, Семен Ионов и Степан Терехов остались вне заявки. Однако с «барсами» отправился вратарь из «молодежки» Булат Мухамов.

В составе также не оказалось Никиты Дыняка, который в прошлом сезоне отыграл практически все (63 матча из 73 сыгранных) игры чемпионата.

Кроме того, шесть других нападающих также не поехали с командой. Вероятно, они продолжат подготовку к сезону в клубах системы, но в Высшей лиге.

После матча с «Куньлунем» игроки казанского клуба продолжат подготовку к следующему этапу предсезонных сборов. С 22 по 26 августа они примут участие в турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге. В рамках турнира команда сыграет с «Куньлунем», «Северсталью», СКА и сборной России.

Олег Исаков