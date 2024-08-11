Сборная США стала лидером медального зачета на летних Олимпийских играх в Париже

Фото: Динар Фатыхов

В воскресенье в Париже завершились летние Олимпийские игры, по итогам которых сборная США заняла 1-е место в медальном зачете. Американские спортсмены завоевали 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых медали.

Сборная Китая заняла 2-е место с результатом 40–27–24. В пятерку лучших также вошли команды Японии (20–12–13), Австралии (18–19–16) и Франции (16–26–22).

По общему числу наград команда США также оказалась лучшей — всего атлеты из этой страны завоевали 126 медалей. Следом идут Китай (91 медаль), Великобритания (65), Франция (64) и Австралия (53).

Пятнадцать российских спортсменов выступали на Олимпиаде в качестве нейтральных атлетов. Им удалось завоевать одну медаль: Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в женском парном теннисе.