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Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже

20:37, 04.08.2024

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже. Россиянки не смогли одержать победу в финальном матче парного теннисного турнира, сообщает РИА «Новости».

Российские теннисистки уступили представительницам Италии Саре Эррани и Жасмин Паолини. Матч завершился со счетом 1:2 (6:2, 1:6, 7:10).

Напомним, сегодня сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом по теннису. Спортсмен принимал участие в Олимпиаде пятый раз, ранее ему удавалось выиграть только бронзу соревнований.

Разиль Самигуллин

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