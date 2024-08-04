Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже
Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже. Россиянки не смогли одержать победу в финальном матче парного теннисного турнира, сообщает РИА «Новости».
Российские теннисистки уступили представительницам Италии Саре Эррани и Жасмин Паолини. Матч завершился со счетом 1:2 (6:2, 1:6, 7:10).
Напомним, сегодня сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом по теннису. Спортсмен принимал участие в Олимпиаде пятый раз, ранее ему удавалось выиграть только бронзу соревнований.
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