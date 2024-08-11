Депутат Госдумы призвал Центробанк помочь жителям под Курском с кредитами по ипотеке

Фото: Арсений Губаев

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к Центробанку России с предложением создать специальную группу или организовать консультационную помощь при взаимодействии с банками для жителей Курской области, столкнувшихся с проблемами по ипотечным кредитам, пишет РИА Новости

Депутат отметил, что ряд российских банков уже приняли решение предоставить кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области. Кроме того, задолженность погибших и получивших тяжелые ранения может быть полностью списана. Однако, как подчеркнул Нилов, необходимо проявить гибкость и адресность в оказании помощи, а также не допустить безвыходных ситуаций у пострадавших в сфере ипотечных кредитов.

По словам депутата, к нему обратилась семья из Курска, которая столкнулась с проблемой изъятия квартиры за неуплату кредита, несмотря на отсутствие регистрации в ней. Нилов считает, что это свидетельствует о необходимости оперативной и точечной поддержки граждан в решении подобных вопросов.

Напомним, что массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. Пострадали более 60 мирных жителей.