В результате обстрелов Курской области пострадало 66 человек

В результате обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины с 6 по 8 августа пострадало 66 человек, среди них девять детей, сообщает ТАСС.

В настоящий момент в медучреждениях Курской области находятся 38 человек, среди них пять детей.

Напомним, сегодня общество Российского Красного Креста начало выдачу гуманитарной помощи жителям приграничных населенных пунктов Курской области. Они были эвакуированы из своих домов из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины.

Разиль Самигуллин