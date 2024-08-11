Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок

Вчера, 10 августа, ушла из жизни Галина Зыбина — победительница Олимпийских игр 1952 года в толкании ядра. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. На момент смерти спортсменке было 93 года, она родилась в 1931-м.

Зыбина родом из Ленинграда. Она пережила блокаду города во время Великой Отечественной войны. После окончания спортивной карьеры она работала тренером-преподавателем в спортивных обществах «Труд» и «Зенит».

Галина Зыбина завоевала медали трех Олимпиад: помимо золота Хельсинки, на ее счету серебро Игр-1956 и бронза Токио-1964. Она также является чемпионкой Европы (1954), многократной чемпионкой и рекордсменкой СССР. Становилась призером чемпионатов Европы в толкании ядра, метании диска и копья.

В июле в Государственном музее спорта Санкт-Петербурга открылся персональный стенд Зыбиной, для которого она передала свои спортивные награды и личные вещи. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким спортсменки и отметил, что город всегда будет помнить Галину Ивановну Зыбину как выдающуюся спортсменку, мужественного человека и настоящую ленинградку-петербурженку.