В Татарстане обмолотили 30% от планируемых зерновых культур

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Аграрии Татарстана обмолотили уже 397 тыс. гектаров зерновых, что составляет 30% от плана. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Марат Зяббаров.

За прошедшую неделю аграрии добавили к этому объему еще 185 тысяч гектаров.

Средняя урожайность превышает 31 центнер с гектара. В Тетюшском районе зафиксировали особенно высокие показатели — 47 центнеров с гектара. Аграрии Мензелинского, Аксубаевского и Заинского районов намолачивают около 39 центнеров.

Более 40% площадей зерновых убрано в Алькеевском, Аксубаевском, Кайбицком, Алексеевском, Спасском и Нижнекамском районах.

В конце июля Минниханов поручил провести уборочную кампанию на должном уровне.

Олег Исаков