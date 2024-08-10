В Татарстане обмолотили 30% от планируемых зерновых культур
Аграрии Татарстана обмолотили уже 397 тыс. гектаров зерновых, что составляет 30% от плана. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Марат Зяббаров.
За прошедшую неделю аграрии добавили к этому объему еще 185 тысяч гектаров.
Средняя урожайность превышает 31 центнер с гектара. В Тетюшском районе зафиксировали особенно высокие показатели — 47 центнеров с гектара. Аграрии Мензелинского, Аксубаевского и Заинского районов намолачивают около 39 центнеров.
Более 40% площадей зерновых убрано в Алькеевском, Аксубаевском, Кайбицком, Алексеевском, Спасском и Нижнекамском районах.
В конце июля Минниханов поручил провести уборочную кампанию на должном уровне.
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