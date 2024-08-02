Татарстанские аграрии с начала уборочной кампании намолотили свыше 212 тысяч гектаров зерновых культур

Фото: Роман Хасаев

С начала уборочной кампании в Татарстане обмолочено свыше 212 тысяч гектаров и намолочено более 676 тысяч тонн хлеба. Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился раис республики Рустам Минниханов.

— Выращен хороший урожай, и сейчас предстоит серьезная, с учетом погоды, работа во всех 43 районах, — подчеркнул раис Татарстана.

В конце июля Минниханов поручил провести уборочную кампанию на должном уровне. Она, напомним, началась в республике с середины июля.

Олег Исаков