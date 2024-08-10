Комариный смерч в Татарстане: необычное явление и меры предосторожности

Жители Татарстана стали свидетелями необычного явления — роя комаров, который кружил над деревьями. Это произошло в Лаишевском районе, рядом с рекой Меша. Об этом рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Люди говорят, что их так много, что они напоминают смерч.

Отмечается, что похожие случаи были зафиксированы и в соседних регионах, таких как Башкортостан и Ханты-Мансийский автономный округ. Жители этих регионов жалуются на обилие комаров и принимают меры для защиты от них. В Нижневартовске жители плотно закрывают окна, чтобы не допустить комаров в свои дома. Такая же ситуация наблюдается в одном из кварталов Казани.

Однако специалисты объясняют, что комариный смерч — редкое явление, которое не представляет опасности для людей. Оно образуется под влиянием воздушных масс, и насекомые не могут противостоять ветру.

В противовес этому они добавили, что комары могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как малярия и лихорадка. В Татарстане, например, уже зафиксировали свыше десятка случаев заражения лихорадкой Западного Нила.