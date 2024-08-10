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Специалисты усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области

14:28, 10.08.2024
Специалисты усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области
Фото: Максим Платонов

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, сообщает ТАСС.

По информации агентства, они успели провести более 60 измерений гамма-излучения в регионе.

— Результаты соответствуют уровню естественного радиационного фона, — уточнили в ФМБА.

Напомним, сегодня утром Росатом рассказал о ситуации на Курской АЭС. По сообщению госкорпорации, специалисты, оставшиеся на объекте, работают по графику, а все системы, обеспечивающие строительство энергоблоков с реакторами, функционируют без сбоев.

Олег Исаков

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