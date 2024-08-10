Специалисты усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, сообщает ТАСС.
По информации агентства, они успели провести более 60 измерений гамма-излучения в регионе.
— Результаты соответствуют уровню естественного радиационного фона, — уточнили в ФМБА.
Напомним, сегодня утром Росатом рассказал о ситуации на Курской АЭС. По сообщению госкорпорации, специалисты, оставшиеся на объекте, работают по графику, а все системы, обеспечивающие строительство энергоблоков с реакторами, функционируют без сбоев.
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