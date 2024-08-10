Росатом рассказал о ситуации на Курской АЭС

Фото: Максим Платонов

Курская атомная электростанция, расположенная вблизи города Курчатова, работает в обычном режиме после временного сокращения персонала на стройплощадке Курской АЭС-2. Об этом сообщил Росатом в своем телеграм-канале.



Специалисты, оставшиеся на объекте, работают по графику, а все системы, обеспечивающие строительство энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, функционируют без сбоев. На самой Курской АЭС работают энергоблоки №3 и №4, тогда как энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации без генерации.

Вчера, 9 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за обстановки в регионе после атаки ВСУ.

