Росатом рассказал о ситуации на Курской АЭС
Курская атомная электростанция, расположенная вблизи города Курчатова, работает в обычном режиме после временного сокращения персонала на стройплощадке Курской АЭС-2. Об этом сообщил Росатом в своем телеграм-канале.
Специалисты, оставшиеся на объекте, работают по графику, а все системы, обеспечивающие строительство энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, функционируют без сбоев. На самой Курской АЭС работают энергоблоки №3 и №4, тогда как энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации без генерации.
Вчера, 9 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за обстановки в регионе после атаки ВСУ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.