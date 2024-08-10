В Татарстане отчитались о ходе капремонта соцобъектов и многоквартирных домов

Фото: Илья Репин

По программам в сфере образования в Татарстане ведется ремонт 185 объектов. На текущей неделе завершены работы на 6 объектах: в Сабинском, Высокогорском, Бугульминском, Апастовском, Кукморском районах и в городе Альметьевске. В целом капремонт дошкольных образовательных учреждений выполнен на 91%, а школ и образовательных центров — на 84%. Также отремонтировано 94 пищеблока. Об этом стало известно на совещании в Доме Правительства республики.



Также сообщили о ходе работ по капремонту медицинских объектов. Так, близится к завершению программа по ремонту 82 фельдшерско-акушерских пунктов, выполнение строительно-монтажных работ здесь достигло 96%. Из них уже сданы 68 объектов.

Программа по ремонту поликлиник выполнена на 89%: из 13 завершенных объектов подрядчики сдали за прошедшие две недели пять — по одному в Казани, Алькеевском и Нижнекамском районах, два — в Лаишевском районе. Выполнение программных мероприятий по капремонту стационаров оценивается в 71%.



Кроме того, обсуждался ход программы в многоквартирных домах. Работы ведутся в 594 жилых объектах в 36 муниципальных образованиях. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 78%, сезонных видов работ — 76%. Подрядными организациями завершены 152 дома, включая 42 объекта в 18 муниципалитетах, которые были сданы за последние полмесяца.