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Происшествия

В Бразилии разбился пассажирский самолет

20:40, 09.08.2024

В Бразилии разбился пассажирский самолет, который выполнял внутренний рейс из города Каскавел в международный аэропорт Гуарульюс в Сан-Паулу.

В заявлении авиакомпании Voepass говорится, что на борту самолета, разбившегося в муниципалитете Виньеду, находились 57 пассажиров и 4 члена экипажа. Все они погибли.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил минуту молчания на мероприятии в порту Итажаи в южном штате Санта-Катарина.

Разиль Самигуллин

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Происшествия

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