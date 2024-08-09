В Бразилии разбился пассажирский самолет
В Бразилии разбился пассажирский самолет, который выполнял внутренний рейс из города Каскавел в международный аэропорт Гуарульюс в Сан-Паулу.
В заявлении авиакомпании Voepass говорится, что на борту самолета, разбившегося в муниципалитете Виньеду, находились 57 пассажиров и 4 члена экипажа. Все они погибли.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил минуту молчания на мероприятии в порту Итажаи в южном штате Санта-Катарина.
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