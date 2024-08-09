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Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal на территории России

19:30, 09.08.2024
Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal на территории России
Фото: Paul Hanaoka на Unsplash

Роскомнадзор (РКН) заблокировал мессенджер Signal на территории России. РКН принял данные меры из-за того, что сервис нарушил требования российского законодательства, сообщает «Интерфакс».

— Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

В середине июля также стало известно о том, что Роскомнадзор заблокировал доступ к крупнейшей русскоязычной площадке фанфиков — сайту «Фикбук» («Книга фанфиков»). Информация о блокировке появилась в универсальном сервисе проверки ограничения доступа к сайтам ведомства.

Разиль Самигуллин

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