В Казани в соревнованиях Детской лиги триатлона приняло участие более 250 детей

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

В Казани в соревнованиях Детской лиги триатлона приняли участие более 250 детей. Мероприятие прошло у Центра семьи «Казан». По итогам состязаний победителями и призерами в различных возрастных группах стали 30 ребят, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от семи до 12 лет. Юные атлеты показали себя в двух дисциплинах — плавании и беге. Общая дистанция, которую прошли дети, составляла до 3,4 км. Прошедшие состязания стали четвертыми из восьми этапов Детской лиги триатлона.

Напомним, основные соревнования Казанского триатлона пройдут завтра. В связи с этим в столице Татарстана ограничат движение транспорта на ряде улиц.

Разиль Самигуллин