Каждый третий работник в Казани сталкивался с коллегами, у которых больше двух работ

Фото: Максим Платонов

Каждый третий работник в Казани встречал коллег, которые, помимо основной работы, берут дополнительные проекты в других компаниях. 20% сталкивались с таким редко, и только 3% респондентов заявили о том, что встречаются с подобным регулярно, об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Треть опрошенных казанцев воспринимают дополнительные проекты и места работы «сверхзанятых» сотрудников нейтрально, при условии, что это не вредит основной работе. В то же время каждый третий респондент поддерживает данное решение коллег, понимая их потребность в деньгах. И только 12% опрошенных негативно относятся к тому, что работники выполняют одинаковые задачи для различных компаний.

Согласно опросам, 72% респондентов с помощью подработок дополнительно зарабатывают от 40 до 60 тыс. рублей ежемесячно. В то же время 29% опрошенных рассказали, что практиковали работу на несколько компаний одновременно. Стоит добавить, что 22% казанских специалистов стараются заранее согласовывать с начальством свою подработку. Однако 72% таких работников скрывают от руководства другие места работы.

При сверхурочной работе большинство опрошенных отмечают, что это вредит личной жизни и мешает основной деятельности. 68% «сверхзанятых» признались, что дополнительная нагрузка по сторонним проектам негативно влияет на их успехи на основном рабочем месте.

В июле также благодаря опросу сервиса стало известно о том, что больше половины работающих казанцев считают неуместными вопросы о размере НДФЛ. В то же время каждый третий (28%) респондент считает вопросы о размере налога на доход (НДФЛ) возмутительными и неэтичными. 14% работников Казани не видят в этом вопросе ничего личного и спокойно зададут его интересующему человеку.

Разиль Самигуллин