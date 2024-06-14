Больше половины работающих казанцев считают неуместными вопросы о размере НДФЛ

Фото: Динар Фатыхов

Больше половины работающих казанцев считают неуместными вопросы о размере НДФЛ. В то же время каждый третий (28%) респондент считает вопросы о размере налога на доход (НДФЛ) возмутительными и неэтичными. 14% работников Казани не видят в этом вопросе ничего личного и спокойно зададут его интересующему человеку. 26% уверены, что эта информация является очень личной и прямо указывает на уровень дохода человека. Такие данные следуют из результатов опроса исследовательского центра «Консоль.Про» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Согласно исследованиям, 72% респондентов отметили, что у них почти нет знакомых, НДФЛ которых после принятия закона окажется на уровне более 15%. Каждый шестой опрошенный считает, что высокий размер НДФЛ является признаком высокого достатка налогоплательщика.

По мнению 48% опрошенных, бюджетные сферы должны быть освобождены от НДФЛ, по мнению респондентов, в список таких профессий должны войти работники здравоохранения (40%), органов правопорядка (29%) и госслужащие (13%).

Три четверти опрошенных относятся к прогрессивному НДФЛ нейтрально или позитивно. Каждый второй (51%) отметил, что потенциально был бы готов отчислять больше денежных средств в пользу ФНС на определенные программы развития. Приоритетной респонденты считают программу развития малого и среднего предпринимательства — этот пункт выбирали в 38% случаев. Также как наиболее важные национальные проекты казанцы отметили развитие инфраструктуры (33%) и поддержку спорта (24%). На эти программы больше половины опрошенных готовы отчислять дополнительно от 5 до 10 тысяч рублей ежемесячно.

Юрист «Консоль.Про» Сабина Ханаева пояснила, что гражданам не стоит бояться прогрессивного НДФЛ. Ведь повышенные ставки станут применять не ко всей сумме дохода, а только к той части, которая превышает определенный порог. Например, за год менеджер компании заработал 6 млн рублей. На доход до 2,4 млн рублей он заплатит НДФЛ в размере 13%. На сумму сверх 2,4 млн и до 5 млн рублей — 15%. И на оставшийся миллион — 18%. Еще стоит отметить, что для некоторых видов дохода планируют сохранить ставки 13 и 15%, в том числе для дивидендов.

Основная польза изменений в прогрессивном НДФЛ, по мнению работающих казанцев, состоит в том, что государство получит дополнительные деньги на реализацию национальных проектов — такой ответ выбрали 56% опрошенных. Говоря о минусах, 41% хотели бы еще увеличить НДФЛ для наиболее состоятельных граждан.

Стоит подчеркнуть, что с 1 января 2026 года начнет действовать норма о ежегодном возврате 7% уплаченного НДФЛ для некоторых семей. Это следует из проекта базового закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей».

Разиль Самигуллин