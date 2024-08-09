МУП «Водоканал» — чемпион мультиспортивных игр!

Фото: пресс-служба МУП "Водоканал"

Вчера на стадионе «Трудовые резервы» города Казани прошло захватывающее спортивное состязание под названием «МультиСпорт» между предприятиями Вахитовского и Приволжского районов. Участие в соревновании приняли сильнейшие команды от таких предприятий, как МУП «Водоканал», АО «Казэнерго» и «Нэфис Косметикс». Это событие стало не только поводом для спортивной борьбы, но и отличной возможностью для команд укрепить дружеские связи и поддержать здоровый образ жизни. В рамках спортивного состязания были представлены разнообразные дисциплины, позволяющие каждой команде проявить свои спортивные навыки и командный дух. Среди них были такие популярные виды спорта, как мини-футбол, волейбол, бадминтон, а также эстафета с футбольным мячом. Участники соревнований продемонстрировали не только свою выносливость и мастерство, но и сплоченность команды, готовность работать вместе для достижения общей цели.

В упорной борьбе за звание победителя лидерство заняла команда МУП «Водоканал», которая продемонстрировала высокий уровень подготовки и профессионализма. Их победа стала результатом не только индивидуальных спортивных достижений, но и слаженной работы команды в целом. Группа поддержки спортивной команды МУП «Водоканал», которая не только болела за своих спортсменов, но и внесла значительный вклад в атмосферу состязаний, оказалась среди лучших и была отмечена особым призом конкурса болельщиков.





«Наши сотрудники — большие молодцы! Отдельное спасибо болельщикам от предприятия, которые на протяжении всех соревнований поддерживали команду», — отметил директор «Водоканала» Рустам Абдулхаков.

Мероприятие прошло под звуки диджейского сета, который создавал динамичную атмосферу соревнований, а профессиональные повара полевой кухни угостили болельщиков и спортсменов вкуснейшим обедом. Итоги мероприятия подвел глава Вахитовского и Приволжского района Альберт Салихов, который поздравил участников с победой и вручил кубки, медали и памятные призы.

Спортивное состязание «МультиСпорт» на стадионе «Трудовые резервы» стало ярким событием для участников и болельщиков. Не только победители, но и все участники смогли почувствовать азарт соревнований, радость победы и дружбу, которая возникает в процессе совместного времяпровождения. Такие мероприятия способствуют не только развитию спортивных навыков, но и формированию командного духа, сплоченности коллектива и здоровой конкуренции. Для всех участников «МультиСпорта» это был не просто день спорта, а настоящий праздник, который останется в памяти на долгие годы.

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