Гендиректор Wildberries: для компании пожар в Шушарах — это огромное испытание

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах, произошедший неделю назад. Видеообращение опубликовала пресс-служба компании.

— Самое главное — это то, что все живы. Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание, — сказала она.

Бакальчук в обращении также выразила слова благодарности за поддержку партнерам, продавцам и клиентам. Помимо этого, она заявила, что команда Wildberries работает круглосуточно над восстановлением логистической инфраструктуры, чтобы выполнить все свои обязательства.

Ранее в пресс-службе Wildberries заявили, что компания планирует реконструировать поврежденный склад в Шушарах.

Склад Wildberries площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января в одном из районов Санкт-Петербурга. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Следственный отдел по Пушкинскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с пожаром.

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Илина Хакимова