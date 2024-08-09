В России с 2025 года могут ввести штрафы за лихачество на дорогах
С 2025 года водителей могут начать штрафовать за опасное вождение. Законопроект, который вводит новые меры, Госдума рассмотрит в осеннюю сессию, выяснили «Известия».
Если правонарушение совершено впервые, водителям будет грозить взыскание от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, за повторное — лишение прав до трех месяцев. Новые нормы уже поддержали в кабмине.
Еще 10 июня этот законопроект внесли в Госдуму с инициативы главы комитета по соцполитике Ярослава Нилова.
Автоэксперт и председатель республиканской организации «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин тогда поделился мнением с «Реальным временем», что идея штрафов за лихачество на дорогах должна была быть реализована давно. Однако каким образом это будет исполняться — вопрос уже другой.
— Эталонного способа фиксировать нарушения такого рода пока что нет, — заявил эксперт. По его мнению, штраф должен быть соразмерен тому, что нарушили.
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