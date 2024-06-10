В Государственную думу внесли законопроект о штрафах за опасное вождение

Фото: Максим Платонов

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов внес законопроект, устанавливающий штрафы за опасное вождение, сообщает РИА «Новости».

Законопроект предусматривает введение новой статьи в КоАП, которая устанавливает штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за опасное вождение, а за повторное правонарушение — лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Термин «опасное вождение» появился в ПДД еще в 2016 году, но наказания за это нарушение не предусматривалось. Еще в конце мая правительство высказывалось за введение ответственности за опасное вождение.

Разиль Самигуллин