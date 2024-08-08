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Приставам разрешили применять огнестрельное оружие и физическую силу

17:37, 08.08.2024
Приставам разрешили применять огнестрельное оружие и физическую силу
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому судебные приставы получают право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

— Сотрудникам ФССП разрешается применять физическую силу и специальные средства (перцовые баллончики, электрошокеры, резиновые палки и наручники), — сказано в документе.

Обо всех случаях применения физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия пристав будет обязан немедленно сообщить старшему приставу и в течение суток предоставить рапорт. Если это происходит в суде, то пристав будет обязан уведомить председателя суда.

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