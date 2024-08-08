Приставам разрешили применять огнестрельное оружие и физическую силу
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому судебные приставы получают право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
— Сотрудникам ФССП разрешается применять физическую силу и специальные средства (перцовые баллончики, электрошокеры, резиновые палки и наручники), — сказано в документе.
Обо всех случаях применения физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия пристав будет обязан немедленно сообщить старшему приставу и в течение суток предоставить рапорт. Если это происходит в суде, то пристав будет обязан уведомить председателя суда.
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