Совфед одобрил закон, согласно которому приставы могут использовать физическую силу и огнестрельное оружие

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Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия судебных приставов. Теперь они могут применять огнестрельное оружие и физическую силу в случаях, предусмотренных законодательством, сообщает РИА «Новости».

Согласно тексту одобренного документа, сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в законных случаях.



В этих же случаях сотрудникам ФССП разрешается применять физическую силу и специальные средства (перцовые баллончики, электрошокеры, резиновые палки и наручники).

Обо всех случаях применения физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия пристав будет обязан немедленно сообщить старшему приставу и в течение суток предоставить рапорт. Если это происходит в суде, то пристав будет обязан уведомить председателя суда.

Закон также определяет, что превышение приставами полномочий по применению оружия и силы влечет ответственность, установленную российским законодательством. Применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц. При этом пристав не несет ответственность за нанесенный в результате законного применения силы вред гражданам и организациям.

Олег Исаков