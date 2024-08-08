В нескольких районах Казани демонтируют незаконно установленные объекты

Фото: Татьяна Демина

В нескольких районах Казани демонтируют незаконно установленные объекты. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Всего в перечень вошли 18 самовольно установленных объектов. Среди них гаражи и торговые точки. Владельцы первых обязаны самостоятельно демонтировать их до 23 августа, в противном случае их снесут до 27 сентября. Для собственников торговых объектов эти сроки составляют 12 августа и 10 ноября соответственно.

В мае более 1,8 тысячи построек было зарегистрировано в Татарстане по программе гаражной амнистии за первые четыре месяца 2023 года. Такие данные приводит Росреестр. За все время действия закона в республике было оформлено более 14,5 тыс. объектов гаражного назначения.

Елизавета Пуншева