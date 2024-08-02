В России одобрили закон о штрафах за участие в деятельности нежелательных иностранных организаций

Фото: Динар Фатыхов

Совет Федерации одобрил поправки к закону, которые распространяют административные штрафы за участие в работе нежелательных иностранных или международных неправительственных организаций на все зарубежные организации, включенные в реестр нежелательных.

Новые правила касаются и организаций, учредителями которых выступают зарубежные госорганы, уточняет ТАСС.



За участие в работе таких организаций гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — до 100 тысяч рублей.

Уголовная ответственность за участие в работе любых иностранных организаций, признанных нежелательными, также будет распространена на все формы собственности.



За сбор средств или оказание финансовых услуг для обеспечения их деятельности грозит лишение свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет, а за организацию деятельности любой иностранной или международной организации, признанной в России нежелательной, срок лишения свободы составит до 6 лет.

Также Совфед одобрил закон, согласно которому приставы могут использовать физическую силу и огнестрельное оружие.



Олег Исаков