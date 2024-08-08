Обучение школьниц обороне в рамках нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет добровольным

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября в российских школах появится новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». На портале «Единое содержание общего образования» Института стратегии развития образования, подведомственного Минпросвещения, сообщается, что обучение девочек по этому предмету будет проходить в добровольном порядке. Об этом пишет ТАСС.

В рамках предмета школьники будут осваивать элементы начальной военной подготовки, правила оказания первой помощи в условиях боевых действий и способы защиты от оружия массового поражения. Однако введение военной формы для учителей не предусмотрено.

Если школьник отказывается от участия в проведении стрельб или изучения боевого ручного стрелкового оружия по религиозным мотивам, руководитель школы на основании заявления родителей или законных представителей может его освободить. Заявление должно быть представлено в образовательную организацию до начала учебных сборов. Школа организует изучение теоретической части учебных сборов и сдачу зачета для тех школьников, которые не могут принять участие по уважительным причинам.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» будет переименована в «Основы безопасности и защиты Родины».

Рената Валеева