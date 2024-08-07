Маркетплейсы обяжут тщательнее проверять продавцов на наличие контрафактных товаров

Фото: Максим Платонов

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники обратилась к Минпромторгу с предложением расширить ответственность маркетплейсов за продажу контрафактной продукции.

Как сообщают «Ведомости», ассоциация предлагает интегрировать базы данных маркетплейсов с реестрами Роспатента. Это позволит создать единую процедуру реагирования на обращения правообладателей о нарушениях их прав со стороны маркетплейсов. Кроме того, маркетплейсы должны будут блокировать транзакции продавцов в отношении товаров, нарушающих права владельца бренда.

Правообладателей предлагают регистрировать на маркетплейсах по аналогии с Таможенным реестром объектов интеллектуальной собственности. В свою очередь, новый алгоритм поможет площадкам вести превентивную работу и предотвращать продажу контрафакта.

Это связывают с недостаточным контролем за поставщиками и ассортиментом на площадках. Для решения этой проблемы необходимо усилить ответственность маркетплейсов за реализацию нелегальной продукции. Олег Исаков / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Участники рынка признают, что проблема продажи контрафактного и незаконно ввезенного товара на маркетплейсах стоит остро, особенно в категории недорогих товаров, таких как наушники, часы, одежда, кофе, детские товары и игрушки.

Представители Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркета» отметили, что они уже самостоятельно развивают меры по защите покупателей от подделок. Например, они проверяют данные правообладателя через реестры Роспатента.

Напомним, что в начале августа Минпромторг предложил приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им привлекать самозанятых к работе.

Олег Исаков