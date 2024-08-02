Минпромторг предложил приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им привлекать самозанятых

Фото: Максим Платонов

Минпромторг в новой версии законопроекта о маркетплейсах предложил приравнять их к торговым сетям. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, это позволит упорядочить взаимоотношения маркетплейсов и их контрагентов, а также обеспечить контроль за оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции.

В новой версии документа маркетплейсы определяются как «цифровые площадки розничной торговли и предоставления услуг», а пункты выдачи заказов — торговыми объектами. Из этого следует, что маркетплейсы станут торговыми сетями, так как сетью считается «совокупность двух и более торговых объектов» под одним брендом.

Кроме того, законопроект запрещает владельцам маркетплейсов привлекать к работе самозанятых. Самозанятые не смогут торговать на площадке, если такой статус они носят безосновательно. Например, самозанятыми не могут быть предприниматели, которые перепродают товары, а не производят их сами.

Законопроект запрещает владельцам маркетплейсов привлекать к работе самозанятых. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также законопроект снимает запрет на использование агентской схемы при продаже продовольственных товаров на маркетплейсах. Площадки будут обязаны размещать на сайте полную информацию об условиях договоров с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов, хранить ее три года и предоставлять по запросу.

Олег Исаков