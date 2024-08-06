Дело Елены Блиновской поступило в Савеловский суд Москвы для рассмотрения по существу

Фото: Динар Фатыхов

Дело блогера Елены Блиновской поступило в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Ранее уголовное дело в отношении обвиняемой было завершено, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Напомним, Елена Блиновская обвиняется в совершении преступления предусмотренного статьей о неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств на сумму более 43 млн рублей.

В начале июня Елена Блиновская обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ее банкротом. Это произошло после того, как ее обвинили в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей.

Разиль Самигуллин