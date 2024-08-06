«Врачи делают все возможное»: двое пациентов остаются в тяжелом состоянии после ЧП под Волгоградом

Фото: скриншот видео очевидцев

Пятеро пострадавших в результате происшествия с пассажирским поездом в Волгоградской области сейчас находятся на стационарном лечении, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав России.



— В больницах проходят стационарное лечение пятеро пострадавших в Волгоградской области. Двое пострадавших — в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 29 июля пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева