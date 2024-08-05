Чернышенко: новые государственные учебники для школьников появятся в 2025–2026 учебном году

Фото: Динар Фатыхов

Государственные учебники по «Основам безопасности и защиты Родины» для 8—11-х классов, а также по труду для 1—9-х классов, истории для 5—9-х классов и обществознанию для 9—11-х классов появятся к началу следующего учебного года. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью журналу «Эксперт».

По словам Дмитрия Чернышенко, новые учебники будут разработаны в соответствии с новой концепцией школьного образования, которая предполагает более глубокое изучение истории России и основ государственности.

В ноябре 2023 года глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о планах разработать единые государственные учебники по всем предметам для школ в течение двух-трех лет.

Для учителей в России подготовят учебник по военной истории в качестве дополнительного пособия к учебникам с 5 по 11 классы, сообщал помощник президента России Владимир Мединский.

Рената Валеева