Чернышенко: новые государственные учебники для школьников появятся в 2025–2026 учебном году
Государственные учебники по «Основам безопасности и защиты Родины» для 8—11-х классов, а также по труду для 1—9-х классов, истории для 5—9-х классов и обществознанию для 9—11-х классов появятся к началу следующего учебного года. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в интервью журналу «Эксперт».
По словам Дмитрия Чернышенко, новые учебники будут разработаны в соответствии с новой концепцией школьного образования, которая предполагает более глубокое изучение истории России и основ государственности.
В ноябре 2023 года глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о планах разработать единые государственные учебники по всем предметам для школ в течение двух-трех лет.
Для учителей в России подготовят учебник по военной истории в качестве дополнительного пособия к учебникам с 5 по 11 классы, сообщал помощник президента России Владимир Мединский.
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