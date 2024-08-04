В Германии призвали ввести погранконтроль с Венгрией

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Министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген выступил за ужесточение контроля на всех границах Европейского союза (ЕС) после того, как Венгрия упростила процедуру получения долгосрочных виз для граждан России и Беларуси, сообщает ТАСС.

— Европейские договоры допускают пограничный контроль в исключительных ситуациях. Так же, как мы поступаем с Польшей и Чехией, то же самое должны были бы сделать такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния. Недопустимо, чтобы государство ЕС практически бесконтрольно впускало россиян в страну, — заявил Михаэль Штюбген.

Глава крупнейшей в ЕС Европейской народной партии Манфред Вебер также призвал к принятию жестких мер в отношении Венгрии. По его мнению, главы правительств должны прояснить этот вопрос на следующем саммите и принять соответствующие меры.

В прошлом месяце начальник юридического отдела пограничной охраны Финляндии Санна Пало и председатель профсоюза пограничников Эркки Хирвонсало заявили, что в скором времени может быть восстановлено движение через финско-российскую границу.

Разиль Самигуллин