Из-за ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области остановили движение в сторону Казани

Фото: Максим Платонов

В Нижегородской области на 587-м километре трассы М-12 «Восток» в сторону Казани произошло ДТП, из-за чего движение приостановили. Об этом в своем телеграм-канале сообщает «Автодор».

В компании отметили, что объехать участок можно на съезде 550-го километра трассы. Какое именно ДТП произошло, не уточняется.

16 июля вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что строительство трассы М-12 будет продлено от Екатеринбурга до Тюмени. Работы планируется завершить в 2025 году.

В 2024 году также планируют запустить движение по участку трассы М-12, который будет идти в обход города Набережные Челны.

Елизавета Пуншева