Один человек пострадал в Орле в результате атаки БПЛА

В результате атаки двух БПЛА в Орле пострадал человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.

— Киевский режим продолжает ожесточенно атаковать Орловскую область — сразу 17 вражеских БПЛА были сбиты над нашим регионом. Еще два, как я уже писал, попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Один человек обратился в больницу, на месте происшествия продолжаются оперативные мероприятия, — говорится в сообщении.



Напомним, сегодня в селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения. Медики оказали ему необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался.

Елизавета Пуншева