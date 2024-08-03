При атаке дрона на Белгородскую область пострадал человек
При атаке дрона на Белгородскую область пострадал человек. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, в селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения. Медики оказали ему необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался.
Гладков добавил, что в поселке Политотдельский два дрона атаковали парковку инфраструктурного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет.
За ночь российские военные уничтожили 75 украинских БПЛА. 36 из них перехватили над Ростовской областью, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.
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