При атаке дрона на Белгородскую область пострадал человек

Фото: Динар Фатыхов

При атаке дрона на Белгородскую область пострадал человек. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения. Медики оказали ему необходимую помощь, однако от госпитализации он отказался.

Гладков добавил, что в поселке Политотдельский два дрона атаковали парковку инфраструктурного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет.



За ночь российские военные уничтожили 75 украинских БПЛА. 36 из них перехватили над Ростовской областью, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Елизавета Пуншева