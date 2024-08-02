В России появится единая платформа для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о начале работы над созданием единой платформы для противодействия телефонному и интернет-мошенничеству. К проекту подключатся правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства, пишет РИА «Новости».

Согласно сообщению на сайте министерства, первый этап создания платформы планируется завершить к концу 2026 года. Платформа позволит оперативно выявлять и пресекать мошеннические действия в интернете и по телефону, а также противодействовать навязыванию услуг и фишингу.

Кроме того, с ее помощью будет автоматизировано взаимодействие уполномоченных органов и организаций. Это позволит более эффективно бороться с мошенниками и превентивно предотвращать их деятельность.

Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева предостерегает граждан от мошенничества в сфере ЖКХ.

— Единственная рекомендация, которая может быть, — при малейшем сомнении прекратить разговаривать и перезвонить в организацию самостоятельно, — советует депутат.