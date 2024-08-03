В среднем жители России готовы платить по ипотеке 40 тысяч рублей в месяц

Фото: Динар Фатыхов

Средняя сумма, которую россияне уже ежемесячно выплачивают по ипотеке или готовы выплачивать, равна 40 тысячам рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервисов «Авито Работа» и «Авито Недвижимость».

Согласны на наибольшие расходы представители автомобильного бизнеса. Они готовы выплачивать порядка 79 тысяч рублей в месяц. Чуть меньшие траты на ипотеку — 75 тысяч — могут позволить себе представители сферы маркетинга, рекламы и PR. На третьем месте — работники IT и телекоммуникации. Их устроят выплаты, равные 54 тысячам рублей. Замыкают рейтинг россияне, которые занимаются онлайн-торговлей. У них есть возможность выплачивать 51 тысячу рублей в месяц.

37% участников исследования могут выплачивать по ипотечному кредиту до 20 тысяч рублей. От 20 до 40 тысяч рублей готов тратить каждый третий, а от 40 до 60 тысяч — лишь 11% опрошенных.

Напомним, в прошлом месяце Татарстан вошел в топ-10 регионов по развитию ипотеки. В республике за 12 месяцев на одну тысячу человек выдали 34,8 ипотечного кредита.

Галия Гарифуллина