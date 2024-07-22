Татарстан вошел в топ-10 регионов по развитию ипотеки

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в топ-10 регионов по развитию ипотеки. Так, в республике за 12 месяцев на одну тысячу человек выдали 34,8 ипотечного кредита. Данный показатель является восьмым в рейтинге.

Первое место в рейтинге с большим отрывом заняла республика Тыва, здесь на одну тысячу человек за год было заключено 130 сделок по ипотечному кредитованию. На втором месте расположилась Тюменская область, тройку лидеров замкнул Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает РИА «Новости».

Стоит подчеркнуть, что в Татарстане более 4,5 тысячи семей приобрели недвижимость по сельской ипотеке. С момента запуска программы ключевым оператором направлено более 13 млрд рублей. Наибольшее количество сделок зарегистрировано в Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Тукаевском и Арском районах.

Разиль Самигуллин